В Хабаровске стартовал экопроект по утилизации просроченных лекарств

В Хабаровске запустили пилотный проект по безопасной утилизации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Первый специализированный контейнер установлен в государственной аптеке по адресу: улица Муравьёва-Амурского, 8. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сдать можно таблетки в блистерах, лекарства во флаконах, медикаменты в тюбиках или фармацевтическую упаковку. Полный перечень принимаемых и непринимаемых препаратов указан на информационных табличках контейнеров.
Цели проекта: снижение экологического вреда (неправильная утилизация загрязняет почву и воду), переработка упаковки для повторного использования в фармацевтике и безопасность населения (исключение случайного приёма просроченных лекарств).
В ближайшее время аналогичные контейнеры появятся еще в трёх крупных государственных аптеках: на улицах Адмиральская, Карла Маркса и Ленина.
Проект реализуется Дальневосточным центром лекарственного обеспечения при поддержке регионального министерства здравоохранения.