В Хабаровске стартовал экопроект по утилизации просроченных лекарств

В Хабаровске запустили пилотный проект по безопасной утилизации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Первый специализированный контейнер установлен в государственной аптеке по адресу: улица Муравьёва-Амурского, 8. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.