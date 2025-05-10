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Врач перечислила причины, способствующие развитию йододефицита

Эндокринолог Павлова: Частое употребление крестоцветных усугубляет дефицит йода.

Источник: Комсомольская правда

Нехватка йода — проблема для большинства жителей России. Врачи отмечают, что это почти национальная особенность. Эндокринолог, автор книги «Обман веществ», д.м.н. Зухра Павлова рассказала KP.RU, какие факторы способствуют развитию йододефицита.

— При нехватке йода первая реакция щитовидной железы — увеличиться, чтобы мощнее вбирать весь йод, который есть в еде. При этом образуются узлы — большие и маленькие. И даже один такой узел может начать вырабатывать слишком много гормона, — уточнила медик.

Одной из основных причин является то, что практически вся территория страны — это зона йододефицита. А значит, в пище этого микроэлемента тоже мало. Особенно страдают женщины, беременные и подростки — именно у них нехватка йода бывает самой острой.

Курение, алкоголь, недостаток селена в рационе и частое употребление сои или крестоцветных только усугубляют ситуацию. Даже прием некоторых лекарств, например противозачаточных таблеток, может снизить уровень йода в организме. Врач советует чаще есть морскую рыбу, морепродукты и не забывать про йодированную соль.