Названы победители фестиваля «Весна Победы» в Иркутской области

Торжественный финал IX регионального фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы» стал ярким событием в череде праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.
Триумфальные победы распределились следующим образом:
— В номинации «Хореография» гран-при завоевал ансамбль танца «Дети Солнца» из гимназии № 44 Иркутска под руководством талантливых педагогов Любови и Владимира Дорохиных.
— В категории «Эстрадный вокал. Соло» победителем стал Семен Недоливко из студии «Гармония» гимназии № 1 города Усолье-Сибирское (руководитель Надежда Матюха).
— В номинации «Художественное слово-проза. Соло» первое место заняла Ангелина Швин из студии «Пёрышко» школы № 14 Иркутска (руководитель Ирина Олейник).
Торжественная церемония вручения наград прошла под руководством министра образования Максима Парфенова, который не только вручил победителям заслуженные награды и дипломы, но и выразил благодарность педагогам-наставникам, вручив им благодарственные письма от губернатора.
Напомним, «Комсомолка» провела прямую онлайн-трансляцию салюта на День Победы в Иркутске 9 мая. Залпы возвышались в небе на городом около 10 минут. За фейерверком наблюдали тысячи человек.
Также в столице Приангарья прошли Парад Победы и акция «Бессмертный полк».