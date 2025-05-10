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Названы победители фестиваля «Весна Победы» в Иркутской области

Имена победителей назвали на гала-концерт фестиваля «Весна Победы» в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Торжественный финал IX регионального фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы» стал ярким событием в череде праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.

Триумфальные победы распределились следующим образом:

— В номинации «Хореография» гран-при завоевал ансамбль танца «Дети Солнца» из гимназии № 44 Иркутска под руководством талантливых педагогов Любови и Владимира Дорохиных.

— В категории «Эстрадный вокал. Соло» победителем стал Семен Недоливко из студии «Гармония» гимназии № 1 города Усолье-Сибирское (руководитель Надежда Матюха).

— В номинации «Художественное слово-проза. Соло» первое место заняла Ангелина Швин из студии «Пёрышко» школы № 14 Иркутска (руководитель Ирина Олейник).

Торжественная церемония вручения наград прошла под руководством министра образования Максима Парфенова, который не только вручил победителям заслуженные награды и дипломы, но и выразил благодарность педагогам-наставникам, вручив им благодарственные письма от губернатора.

Напомним, «Комсомолка» провела прямую онлайн-трансляцию салюта на День Победы в Иркутске 9 мая. Залпы возвышались в небе на городом около 10 минут. За фейерверком наблюдали тысячи человек.

Также в столице Приангарья прошли Парад Победы и акция «Бессмертный полк».