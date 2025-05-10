Религиовед Лункин рассказал о связи пророчеств Фатимы с Россией

Особая роль России была отмечена в пророчествах Фатимы, которые были даны в начале XX века детям в Португалии, рассказал aif.ru религиовед Роман Лункин.
«Это хорошо известнее пророчества, которые были даны в начале XX века детям, приходившим к дереву в португальском городе Фатима. Они видели, как облако спускается на это дерево, его озаряет солнечный свет, и Божья Матерь говорила свои пророчества, в том числе, и об особой духовной и исторической роли России. И это само по себе неожиданно и уникально. Как мне кажется, в это есть что-то мистическое, потому что с какой стати где-то в португальской провинции подростки будут вообще думать о России», — отметил эксперт.
Религиовед объяснил, что с Россией были связаны пророчества о Второй мировой войне.
«Согласно свидетельствам, Богородица как раз говорила о предстоящих катастрофах в Европе и особой роли России», — рассказал он.
Кроме того, по словам Лункина, в пророчествах шла речь об опыте России, который будет потом распространен на всю Европу и на весь мир.
«В то время, конечно, это трактовалось как опыта построения социализма большевиками, который, действительно, был распространен. Но, возможно, это связано с процессом, который сейчас происходит в России, с защитой христианских ценностей», — добавил Лункин.
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