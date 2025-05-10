Религиовед Лункин рассказал о связи пророчеств Фатимы с Россией

«Это хорошо известнее пророчества, которые были даны в начале XX века детям, приходившим к дереву в португальском городе Фатима. Они видели, как облако спускается на это дерево, его озаряет солнечный свет, и Божья Матерь говорила свои пророчества, в том числе, и об особой духовной и исторической роли России. И это само по себе неожиданно и уникально. Как мне кажется, в это есть что-то мистическое, потому что с какой стати где-то в португальской провинции подростки будут вообще думать о России», — отметил эксперт.