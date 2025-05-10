Врач Поляков посоветовал пожилым отказаться от жирной кисломолочки

Пожилым людям стоит отказаться от жирной кисломолочки в пользу продуктов со стандартной жирностью. Об этом aif.ru заявил врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.
«Пожилым людям лучше выбирать стандартную жирность. Не надо уходить в 0%, но и, соответственно, сильно жирные продукты тоже потреблять не нужно. Сильно жирные продукты могут не перевариваться нормально у пожилых людей. То есть это проблема и желчного пузыря, и кишечника в целом», — пояснил диетолог.
Также Поляков ранее рассказал aif.ru о пользе кефира 3,2%, который пьет Путин.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что употребление кефира на ночь может существенно улучшить состояние пищеварительной и иммунной систем.