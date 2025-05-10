Эксперт кадровой службы рассказала, как увеличить отпуск

Дни, проведенные на больничном во время отпуска, компенсируются.
В случае болезни сотрудника в период отпуска, дни, совпавшие с больничным, подлежат компенсации. Об этом сообщила руководитель кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.
«Если человек заболел во время отпуска, дни больничного подлежат компенсации — отдых продлят или перенесут», — рассказала Борисова в беседе с KP.RU. Она отметила, что перенос отпуска по личным причинам возможен по согласованию с руководителем.
В отдельных случаях, например, при прохождении военных сборов или участии в организации выборов, работодатель обязан предоставить дополнительные дни отдыха. О любых изменениях необходимо заблаговременно уведомлять и, при необходимости, подтверждать их документально, отметила Борисова. Это гарантирует перенос отпуска без потери прав на отдых.
Ранее глава холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что эффективным способом защиты квартиры на время отпуска является заключение договора с вневедомственной охраной. Кроме того, эксперт порекомендовал воздерживаться от публикации информации о предстоящем отъезде в социальных сетях, передает RT.