Песков призвал Мерца прояснить заявление о 30-дневном перемирии на Украине

До этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь заявил, что власти Украины пытались сорвать празднование Дня Победы в России. По его словам, киевские власти пытаются создать атмосферу хаоса и страха среди населения РФ.