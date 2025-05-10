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Песков призвал Мерца прояснить заявление о 30-дневном перемирии на Украине

Необходимо уточнить у канцлера Германии Фридриха Мерца, что он имел в виду, говоря о возможности установления 30-дневного перемирия в Украине в эти выходные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Необходимо уточнить у канцлера Германии Фридриха Мерца, что он имел в виду, говоря о возможности установления 30-дневного перемирия в Украине в эти выходные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментарий Пескова последовал за высказыванием Мерца о надежде на достижение договоренности о прекращении огня.

— Нужно уточнить у господина Мерца, — цитирует Пескова РИА Новости.

9 мая Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает согласия России на это предложение.

До этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь заявил, что власти Украины пытались сорвать празднование Дня Победы в России. По его словам, киевские власти пытаются создать атмосферу хаоса и страха среди населения РФ.