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В Ангарске открыли памятник маршалу Георгию Жукову

На церемонии присутствовала его правнучка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Торжественное открытие памятника легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову состоялось 9 мая в Ангарске. Бронзовый бюст установили на площади перед Дворцом ветеранов «Победа». Инициатива установки монумента исходила от ангарских ветеранов и членов Общественной палаты, которую поддержали местные власти.

Высота монумента, созданного красноярскими мастерами под руководством скульптора Евгения Ставского, превышает четыре метра. Бронзовый бюст установлен на постаменте из гранита. Память о подвиге защитников Отечества и вклад маршала Жукова в победу над фашизмом теперь увековечены в камне и бронзе на ангарской земле.

На церемонии присутствовала правнучка маршала Варвара Ерохина.

Напомним, более трех с половиной тысяч жителей и гостей поселка Чунский в Иркутской области участвовали в рекорде по растягиванию самой большой Георгиевской ленты. Ее длина — 1,6 км, ширина — 4 м. По предварительным данным, это самая длинная лента в России!