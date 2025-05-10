В Ангарске открыли памятник маршалу Георгию Жукову

Напомним, более трех с половиной тысяч жителей и гостей поселка Чунский в Иркутской области участвовали в рекорде по растягиванию самой большой Георгиевской ленты. Ее длина — 1,6 км, ширина — 4 м. По предварительным данным, это самая длинная лента в России!