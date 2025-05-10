Депутат Якубовский: 80-летние россияне могут не платить взносы за капремонт

«В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы», — информирует РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.