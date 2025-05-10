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Депутат Якубовский: 80-летние россияне могут не платить взносы за капремонт

В Госдуме напомнили, кто может не платить взносы за капремонт в многоквартирных домах.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, достигшие 80 лет, имеют право на полное освобождение от уплаты взносов за капремонт в многоквартирных домах.

«В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы», — информирует РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Аналогичные льготы ряду категорий граждан предоставляются на основании регионального законодательства, уточнил депутат, уточнив, что для получения льготы нужно оформить заявление через МФЦ, органы социальной защиты населения или портал «Госуслуги».

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