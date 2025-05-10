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Bloomberg: в США более тысячи человек заболели корью

В настоящее время случаи заражения корью зафиксированы в 30 штатах.

Источник: Аргументы и факты

Свыше тысячи человек заболели корью в Соединённых Штатах, сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Специалисты заявили о 66 новых случаях инфицирования.

В материале сказано, что это на семь процентов больше, чем на прошлой неделе.

В настоящее время случаи заражения корью зафиксированы в 30 штатах.

В апреле сообщалось, что количество заболевших корью в американском Техасе увеличилось до 561 человека. Тогда в Техасе было зарегистрировано два летальных исхода, одной из жертв стала шестилетняя девочка из общины меннонитов.