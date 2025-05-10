В Кремле не будут проводить церемонию развода караулов 10 мая

В субботу, 10 мая, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.
В сообщении уточняется, что в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет. Причина такого решения не уточняется.
Церемония развода караулов проводится в Москве с 2004 года. Обычно мероприятия в Кремле организуются с начала июня до сентября. В 2024 году сезон начнется 1 июня и завершится 12 октября.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад Победы этого года, который прошел на Красной площади в Москве, лучшим из всех, которые проводились в России. Он напомнил, что во время мероприятия были представлены новые образцы военной техники.