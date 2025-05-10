«Взрыв в виде боли и отека»: почему не стоит ставить себе пломбы с маркетплейсов

В продаже на маркетплейсах появились стоматологические пломбы. Судя по отзывам, россияне не боятся рисковать и «лечат» зубы в домашних условиях подобными средствами. Однако это может привести к страшным последствиям. Врач-стоматолог, ортопед высшей категории Дмитрий Сидоров рассказал «Вечерней Москве», почему не стоит покупать пломбы на маркетплейсах и уж тем более самостоятельно устанавливать их.
Токсичный состав.
Как рассказал стоматолог, у пломб с маркетплейсов неизвестный состав, который даже может быть токсичен.
— Пломбы должны быть сертифицированные и лицензированные. Товары, которые продаются на маркетплейсах, непонятного качества, состава, химических свойств и токсичности. Современные пломбировочные материалы изготавливают на заводах, врачи учатся годами, повышают квалификацию, чтобы грамотно лечить зубы и устанавливать пломбы правильным образом, — сказал он.
Эксперт предупредил, что для того чтобы поставить пломбу, необходима стерильность. Кроме того, на качество установки и долговечность пломбы также влияют много факторов. Невозможно поставить себе пломбу самостоятельно — а если человек рискнул и все-таки установил, то у него будет высокий риск образования флюса и абсцесса.
— Когда профессионал ставит пломбу, он все очищает, убирает остатки пищи, размягченные ткани зуба с помощью сверла. Все манипуляции проводятся в максимально стерильных условиях и специализированными инструментами. Естественно, что ни о какой стерильности при самостоятельной установке речи даже не идет. Человек может «залепить» дырку и получить серьезные осложнения, — говорит Сидоров.
Специалист отметил, что если зуб имеет большую кариозную полость, то в нем развивается хронический очаг воспаления на корне. И пока дырка есть, из этого корня, как правило, может вытекать серозная жидкость или даже гной.
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— Если эту дырку закрыть пломбой, которая продается на маркетплейсе, можно получить вулкан. То есть жерло вулкана будет закрыто, и получается взрыв в виде боли и отека. Развивается абсцесс, и человеку все равно придется обращаться к стоматологу, только уже не планово, а экстренно, — сообщил собеседник «ВМ».
Развод и лохотрон.
Ортодонт добавил, что на собственном опыте убедился, что пломбы с маркетплейсов не держатся на зубах.
— Я их видел и держал в руках. Самое простое, что можно потерять, — это время и деньги. Производители предлагают пломбы, которые похожи на шарики в виде риса, замочить в горячей воде и каким-то образом чем-нибудь внести в кариозную полость или дырку в зубе. По сути дела, после внесения она постепенно затвердевает. Я сам пробовал это сделать на модели, они не держатся и никакого герметизма и нормального эффекта нет, — поделился он.
Ортодонт добавил, что виниры с маркетплейсов также не могут даже близко сравниться с профессиональными накладками, которые используют стоматологи.
— Также помимо пломб на маркетплейсах можно купить еще и виниры. Но виниры — это вообще, честно говоря, треш. Я их подержал в руках и пытался установить на модели, но, естественно, они не держатся. Это полнейший развод и лохотрон, — заверил Сидоров.
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