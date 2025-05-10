«Взрыв в виде боли и отека»: почему не стоит ставить себе пломбы с маркетплейсов

— Я их видел и держал в руках. Самое простое, что можно потерять, — это время и деньги. Производители предлагают пломбы, которые похожи на шарики в виде риса, замочить в горячей воде и каким-то образом чем-нибудь внести в кариозную полость или дырку в зубе. По сути дела, после внесения она постепенно затвердевает. Я сам пробовал это сделать на модели, они не держатся и никакого герметизма и нормального эффекта нет, — поделился он.