Разин подал в суд, чтобы признать завещание Шатунова недействительным

Ответчиками стали жена и дети Шатунова.
Продюсер Андрей Разин обратился в суд Москвы с исковым заявлением, требуя признать недействительным завещание покойного экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела.
«Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено», — передает РИА Новости слова источника. Он уточнил, что среди ответчиков указаны жена Шатунова Светлана, а также его сын Дэннис и дочь Эстелла.
В ноябре 2024 года Разин выразил недовольство по поводу проигранного им судебного разбирательства относительно авторских прав на композиции Шатунова. Постановление суда он расценил как «издевательство над судебной системой», передает RT.