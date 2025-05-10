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Разин подал в суд, чтобы признать завещание Шатунова недействительным

Продюсер Андрей Разин обратился в суд Москвы с исковым заявлением, требуя признать недействительным завещание покойного экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Ответчиками стали жена и дети Шатунова.

Продюсер Андрей Разин обратился в суд Москвы с исковым заявлением, требуя признать недействительным завещание покойного экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено», — передает РИА Новости слова источника. Он уточнил, что среди ответчиков указаны жена Шатунова Светлана, а также его сын Дэннис и дочь Эстелла.

В ноябре 2024 года Разин выразил недовольство по поводу проигранного им судебного разбирательства относительно авторских прав на композиции Шатунова. Постановление суда он расценил как «издевательство над судебной системой», передает RT.