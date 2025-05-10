Умерла Марго Фридлендер, 103-летняя свидетельница Холокоста

Марго Фридлендер выжила во время Второй мировой войны в то время, как вся ее семья погибла в концлагерях. Она написала автобиографию, в которой подробно свидетельствовала об ужасах Холокоста. Фридлендер была почетной гражданкой Берлина и дважды была награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».