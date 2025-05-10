Умерла Марго Фридлендер, одна из самых известных свидетельниц Холокоста. Об этом информирует телеканал NTV со ссылкой на благотворительный фонд, основательницей которого она являлась.
«Пережившая холокост Фридлендер умерла. Она скончалась в возрасте 103 лет», — сказано в сюжете.
Марго Фридлендер выжила во время Второй мировой войны в то время, как вся ее семья погибла в концлагерях. Она написала автобиографию, в которой подробно свидетельствовала об ужасах Холокоста. Фридлендер была почетной гражданкой Берлина и дважды была награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
Тем временем в российской Годуме напомнили, что масштабы геноцида советского народа нацистами превышают цифры холокоста.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на различия в заявлениях Германии о конце Второй мировой. России адресовали «особое» послание: в то время как перед другими странами МИД ФРГ извиняется за ужасы Холокоста, России приносят извинения за некий «цивилизационный разлом».