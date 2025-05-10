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Умерла Марго Фридлендер, 103-летняя свидетельница Холокоста

Фонд Фридлендер сообщил о смерти своей основательницы, пережившей Холокост.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Марго Фридлендер, одна из самых известных свидетельниц Холокоста. Об этом информирует телеканал NTV со ссылкой на благотворительный фонд, основательницей которого она являлась.

«Пережившая холокост Фридлендер умерла. Она скончалась в возрасте 103 лет», — сказано в сюжете.

Марго Фридлендер выжила во время Второй мировой войны в то время, как вся ее семья погибла в концлагерях. Она написала автобиографию, в которой подробно свидетельствовала об ужасах Холокоста. Фридлендер была почетной гражданкой Берлина и дважды была награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Тем временем в российской Годуме напомнили, что масштабы геноцида советского народа нацистами превышают цифры холокоста.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на различия в заявлениях Германии о конце Второй мировой. России адресовали «особое» послание: в то время как перед другими странами МИД ФРГ извиняется за ужасы Холокоста, России приносят извинения за некий «цивилизационный разлом».