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В автобусах Челябинска появилась оплата по NFC-меткам

В рамках пилотного проекта, реализуемого МУП «Служба организации движения», на маршруте № 64, обслуживаемом автобусами-гармошками, установлены QR-таблички с NFC-метками для бесконтактной оплаты проезда. Технология позволяет пассажирам оплачивать поездки без использования физических карт и взаимодействия с валидаторами.

Источник: МУП «Служба организации движения» города Челябинска

Для оплаты достаточно отсканировать QR-код через камеру смартфона или поднести устройство с поддержкой NFC к метке. Дополнительно QR-коды отображаются на экранах некоторых валидаторов.

Метки размещены в нескольких зонах салона: на стекле кабины водителя, в зоне накопительной площадки, у порога сочлененной секции («гармошки»), а также напротив последней двери возле пассажирских сидений. По данным пресс-службы организации, нововведение призвано сократить время посадки и исключить необходимость поиска карты или ожидания в очереди к валидатору.