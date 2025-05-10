В автобусах Челябинска появилась оплата по NFC-меткам

Метки размещены в нескольких зонах салона: на стекле кабины водителя, в зоне накопительной площадки, у порога сочлененной секции («гармошки»), а также напротив последней двери возле пассажирских сидений. По данным пресс-службы организации, нововведение призвано сократить время посадки и исключить необходимость поиска карты или ожидания в очереди к валидатору.