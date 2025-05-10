Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале заявил, что мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, свидетельствует о том, что Украина не может даже надеяться на победу.
«Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы», — отметил он.
Дэвис подчеркнул, что уже очевидно, что Украину ждет неизбежное поражение. Он добавил, что только президент Украины продолжает безуспешно пытаться убедить всех в обратном.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что парад, прошедший в Москве в день 80-летия Великой Победы, напугал украинского политика Владимира Зеленского, теперь он захочет ускорить отправку европейских военнослужащих на Украину.