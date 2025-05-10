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Подполковник Дэвис: парад в Москве доказывает, что Украину ждет поражение

Дэвис подчеркнул, что в поражение Украины не верят лишь украинские власти.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале заявил, что мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, свидетельствует о том, что Украина не может даже надеяться на победу.

«Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы», — отметил он.

Дэвис подчеркнул, что уже очевидно, что Украину ждет неизбежное поражение. Он добавил, что только президент Украины продолжает безуспешно пытаться убедить всех в обратном.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что парад, прошедший в Москве в день 80-летия Великой Победы, напугал украинского политика Владимира Зеленского, теперь он захочет ускорить отправку европейских военнослужащих на Украину.