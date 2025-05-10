Чиновник погиб в Джамму и Кашмире в результате обстрела с пакистанской стороны

До этого в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, прогремели взрывы. Также стало известно о взрывах возле аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира. Индийская армия заявила об обнаружении пакистанских беспилотников в ряде районов. В ответ представитель пакистанской армии заявил, что Индия выпустила шесть баллистических ракет, пять из которых попали в район Амритсара.