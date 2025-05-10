Чиновник погиб в Джамму и Кашмире в результате обстрела с пакистанской стороны

Высокопоставленный чиновник администрации города Раджури в индийской союзной территории Джамму и Кашмир погиб в результате обстрела со стороны пакистанских войск. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил главный министр региона Омар Абдулла, отметив, что резиденция окружного комиссара по развитию Раджа Кумара Таппы подверглась атаке.
— Мы потеряли преданного офицера административной службы. Погиб наш дополнительный комиссар по развитию района Радж Кумар Таппа, — написал Абдулла в соцсети X.
По информации индийского агентства PTI, еще двое чиновников получили тяжелые ранения.
Ранее стало известно, что в Пакистане началась масштабная военная операция «Баньян уль Марсус» против Индии.
В этот же день стало известно, что индийские самолеты нанесли ракетные удары по трем пакистанским авиабазам — Нур Хан, Мурид и Шоркот. Глава управления по связям с общественностью армии Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также сообщил, что в результате обстрела ущерба нанесено не было.
До этого в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, прогремели взрывы. Также стало известно о взрывах возле аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира. Индийская армия заявила об обнаружении пакистанских беспилотников в ряде районов. В ответ представитель пакистанской армии заявил, что Индия выпустила шесть баллистических ракет, пять из которых попали в район Амритсара.