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Филиппо высмеял Макрона и воображаемых друзей президента Франции

На параде в Москве присутствовали иностранные лидеры из 29 государств.

Источник: Аргументы и факты

Политик из Франции Флориан Филиппо прокомментировал различия в праздновании Дня Победы в Российской Федерации и в Париже.

Он отметил, что в этом день французский лидер Эммануэль Макрон здоровался со своими «воображаемыми друзьями».

«Представьте себе демонстрацию силы на параде в Москве, с 29 иностранными лидерами и военными из 13 стран. И Макрона, который в одиночку проезжает по Елисейским полям, здороваясь со своими воображаемыми друзьями», — написал Филиппо.

Комментарий Филиппо обнародован в соцсети X*.

Напомним, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве побывали лидеры 29 стран.

Ранее сообщалось, что в торжественном мероприятии участвовали свыше 11,5 тысячи военнослужащих.

На параде присутствовали военные КНДР, они находились в первых рядах на трибунах во время парада на Красной площади в Москве.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.