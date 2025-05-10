Политик из Франции Флориан Филиппо прокомментировал различия в праздновании Дня Победы в Российской Федерации и в Париже.
Он отметил, что в этом день французский лидер Эммануэль Макрон здоровался со своими «воображаемыми друзьями».
«Представьте себе демонстрацию силы на параде в Москве, с 29 иностранными лидерами и военными из 13 стран. И Макрона, который в одиночку проезжает по Елисейским полям, здороваясь со своими воображаемыми друзьями», — написал Филиппо.
Комментарий Филиппо обнародован в соцсети X*.
Напомним, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве побывали лидеры 29 стран.
Ранее сообщалось, что в торжественном мероприятии участвовали свыше 11,5 тысячи военнослужащих.
На параде присутствовали военные КНДР, они находились в первых рядах на трибунах во время парада на Красной площади в Москве.
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