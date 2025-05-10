Теплоход «70 лет Победы» доставил туристов из Хабаровска в Фуюань

Судно вмещает 100 пассажиров, но в первый рейс оно взяло на борт чуть меньше, однако до ближайшего от Хабаровска китайского города оно дошло менее чем за полтора часа, в отличие от трех-четырех часов, которые были в прошлом году на китайских теплоходах «Лунхан» и «Лункэ».