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Теплоход «70 лет Победы» доставил туристов из Хабаровска в Фуюань

Теплоход не ходил между городами с 2019 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Накануне, 9 мая, скоростное судно, построенное на Хабаровском судостроительном заводе, «70 лет Победы» впервые с 2019 года вышло в международный рейс Хабаровск — Фуюань и доставило в соседний китайский город несколько десятков туристов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Судно вмещает 100 пассажиров, но в первый рейс оно взяло на борт чуть меньше, однако до ближайшего от Хабаровска китайского города оно дошло менее чем за полтора часа, в отличие от трех-четырех часов, которые были в прошлом году на китайских теплоходах «Лунхан» и «Лункэ».

Напомним, судно «70 лет Победы» последний раз ходило в Фуюань в 2019 году. Затем было законсервировано. Но в этом году было принято решение снова вернуть его на международную линию.