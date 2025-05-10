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Пермское издание о милиции в годы войны получило награду на конкурсе МВД России

В Москве прошла международная конференция, посвященная работе органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны.

В Москве прошла международная конференция, посвященная работе органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны. Она была организована МВД России и посвящена 80-летию Победы.

В том числе на конференции были подведены итоги Всероссийского конкурса изданий, посвященных этой теме. Победителем признана книга, изданная в Пермском крае. Одним из соавторов сборника стал полковник полиции в отставке Павел Фадеев. Альбомное издание включает 170 текстовых и 40 фотодокументов из музейных фондов. Оно уже поступило во все отделы полиции и библиотеки Пермского края, а также в центральные библиотеки России.