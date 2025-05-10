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Назван средний размер социальной пенсии в России: Вот сколько он составляет в 2025 году

Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которым полагается социальная пенсия, в среднем получают выплаты в размере чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, информирует РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Сообщается, что на 1 января 2025 года средний размер социальной пенсии составлял 13 511,94 рубля в месяц. Дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы получали 20 153,9 рубля в месяц.

Также сообщается, что получателями социальных пенсий в России является 3 466 291 человек.

При этом с 1 апреля россиянам, имеющим основания для получения социальной пенсии, начисляют на счет повышенные выплаты. Размер индексации составил около 15%.

Напомним, россияне, достигшие 80 лет, имеют право на полное освобождение от уплаты взносов за капремонт в многоквартирных домах.

Тем временем мошенники крадут данные и деньги россиян, уговаривая их скачивать псевдоприложения медучреждений или управляющих компаний.