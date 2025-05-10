Молодой парень потерялся в горах близ Алматы (видео)

«Несмотря на сложные погодные условия, в виде обильного дождя, густого тумана и ограниченной видимости спасатели нашли туриста, оказали ему необходимую помощь и соблюдая меры безопасности доставили до населенного пункта. Заявитель в медицинской помощи не нуждался», — сообщили в ведомстве.