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Молодой парень потерялся в горах близ Алматы (видео)

Поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели — в горах в Алматинской области потерялся молодой человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Накануне молодой человек 2005 года рождения, спускаясь с гор Талгарского района Алматинской области, сбился с пути и обратился за помощью к спасателям.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выехав с поста «Медео» доехала до моста в ущелье Кимасар, а дальше выдвинулась пешим ходом в горы в сторону пика Фурманова, высота которого составляет 3053 метра.

«Несмотря на сложные погодные условия, в виде обильного дождя, густого тумана и ограниченной видимости спасатели нашли туриста, оказали ему необходимую помощь и соблюдая меры безопасности доставили до населенного пункта. Заявитель в медицинской помощи не нуждался», — сообщили в ведомстве.