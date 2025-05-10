Западные лидеры призвали к перемирию на Украине, обещая усилить давление на РФ

— Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире, — гласит совместное заявление, опубликованное на официальном сайте правительства Великобритании.