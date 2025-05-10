Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западные лидеры призвали к перемирию на Украине, обещая усилить давление на РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск выразили угрозы в адрес России за ее нежелание принять условия Киева по перемирию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск выразили угрозы в адрес России за ее нежелание принять условия Киева по перемирию.

При этом украинские власти ранее неоднократно нарушали условия перемирия и продолжают действующий запрет на переговоры с Россией.

— Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире, — гласит совместное заявление, опубликованное на официальном сайте правительства Великобритании.

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши планируют «усиливать давление» на Россию, пока та не примет предложенные инициативы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 10 мая, заявил, что условием для установления продолжительного временного перемирия с Украиной является прекращение поставок западного оружия украинским вооруженным силам.