В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР

Временно исполняющий обязанности председателя правительства ДНР Андрей Чертков рассказал, что флаг был раскрыт в преддверии дня Республики. Он назвал этот рпаздник святым для жителей региона, отметив, что все в республике встречают этот день в хорошем настроении.