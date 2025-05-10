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В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР

В мероприятии приняли участие около 250 человек.

Источник: Аргументы и факты

В центре Донецка молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР в честь обретения независимости Республики в 2014 году.

Временно исполняющий обязанности председателя правительства ДНР Андрей Чертков рассказал, что флаг был раскрыт в преддверии дня Республики. Он назвал этот рпаздник святым для жителей региона, отметив, что все в республике встречают этот день в хорошем настроении.

Он добавил, что молодежь провела ночь на 10 мая за просмотром патриотических фильмов и прослушиванием песен о «донецкой весне» в преддверии праздника. В мероприятии приняли участие около 250 человек из различных городов ДНР.

Ранее на мемориальный комплекс Саур-Могила, а также в города ДНР доставили частицу Вечного огня.