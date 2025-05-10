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Дубинский: отказ от исторического наследия привёл Украину к упадку

Киев предпочёл быть «шароварным неандертальцем».

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Украина лишила себя «суверенитета и независимости», вычеркнув себя из числа победителей во Втором мировом конфликте.

Депутат отметил, что Киев предпочёл быть «шароварным неандертальцем».

«Отказ от истории справедливо привёл к утрате всех экономических приобретений, которые дала Украине победа во Второй мировой войне. Ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем, зачем тебе атомная энергетика?», — написал он в Telegram.

Дубинский также заявил, что Украина получила всё, что имела раньше лишь благодаря победе Советского Союза над нацистами.

«Оставили бы гитлеровцы на территории побеждённой Украины АЭС и приборостроение, образование и культуру? Нет, конечно», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина оказалась «плацдармом» для переписывания истории. По словам Захаровой, «независимость» Украины западные государства привязали к отказу от корней.

Кроме того, она подчеркнула, что Зеленский вверг Украину в тотальную зависимость.