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В Ростовской области в воскресенье пройдут ливни с грозой

В донской столице в воскресенье ожидается дождь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в субботу, 10 мая ожидается переменная облачность и дождь. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, утром в донской столице температура воздуха составит +12, днем +15, вечером +10, ночью +13. Ветер западный, юго-западный и северо-западный 6−9 м/с. Во второй половине дня пройдет дождь.

В Ростовской области ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, ночью и утром местами ливни в сочетании с грозой. Порывы ветра в непогоду могут достигать 20−22 м/с. Температура воздуха днем будет +13, по югу и востоку + 23, а ночью по северу области похолодает до + 4.

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