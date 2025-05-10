В Ростовской области в воскресенье пройдут ливни с грозой

В Ростовской области ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, ночью и утром местами ливни в сочетании с грозой. Порывы ветра в непогоду могут достигать 20−22 м/с. Температура воздуха днем будет +13, по югу и востоку + 23, а ночью по северу области похолодает до + 4.