NYT: Новоизбранный папа Римский в детстве любил играть в священника

69-летний Прево большую часть карьеры провел в Перу в качестве миссионера и получил сан кардинала лишь в 2023 году. Он редко давал интервью и оставался малоизвестной фигурой даже в католическом мире. Что известно о новом папе Римском, читайте здесь на KP.RU.