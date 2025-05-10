NYT: Новоизбранный папа Римский в детстве любил играть в священника

Роберт Прево, взошедший на папский престол под именем Льва XIV, в детстве любил играть в священника. Эту подробность его биографии рассказал изданию New York Times брат понтифика Луи.
«Будучи мальчиком, выросшим в пригороде Чикаго, будущий Папа Лев XIV не притворялся ковбоем или грабителем банков. Вместо этого он любил играть в священника», — сказано в публикации.
По словам Луи Прево, из-за стремления Роберта мирить своих братьев во время детских ссор в семье шутили, что он должен стать понтификом.
Напомним, дым-сигнал об избрании Папы появился в 18:08 по местному времени после четвертого тура голосования 8 мая.
Новым папой Римским назначен кардинал Роберт Прево из США. Он принял имя Лев XIV.
69-летний Прево большую часть карьеры провел в Перу в качестве миссионера и получил сан кардинала лишь в 2023 году. Он редко давал интервью и оставался малоизвестной фигурой даже в католическом мире. Что известно о новом папе Римском, читайте здесь на KP.RU.