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В Перми на две недели перекроют движение по улице Швецова

Ограничение будет действовать с 12 до 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

В центре Перми на две недели перекроют движение транспорта по улице Швецова. Для автомобилистов закроют проезд на участке от дома № 32 по улице Швецова до улицы Сибирской. Ограничение начнет действовать с понедельника, 12 мая, и продлится до 25 мая. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.

Прекращение движения на данном участке дороги вводится в связи с проведением строительно — монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации, а также заранее планировать маршрут поездок и выбирать пути объезда.