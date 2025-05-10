В Перми на две недели перекроют движение по улице Швецова

В центре Перми на две недели перекроют движение транспорта по улице Швецова. Для автомобилистов закроют проезд на участке от дома № 32 по улице Швецова до улицы Сибирской. Ограничение начнет действовать с понедельника, 12 мая, и продлится до 25 мая. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.