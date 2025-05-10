Какие специалисты требуются Крыму — «шпаргалка» для абитуриента

«У республики есть понимание, куда она будет идти и как развиваться. Под это мы должны перестроить не только содержание образовательных программ вместе с потребителями наших кадров, но и перестроить номенклатуру направлений подготовки и специальностей, которые реализуются в университете. Потому что не нужны Крыму в таком количестве многие специалисты, каких мы сегодня выпускаем», — сказал он.