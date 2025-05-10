«Все перевернула»: поклонники набросились на Пугачеву из-за слов о Дне Победы

Пугачева не стала объяснять смыл своих слов.
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева опубликовала поздравление россиянам по случаю Дня Победы. Однако ее обращение вызвало негативную реакцию среди подписчиков. Соответсвующее комментарии появились под постом в социальных сетях артистки.
«И тут все перевернула», — написал один из поклонников Пугачевой под ее публикацией. В своем поздравительном сообщении артистка призвала вспомнить тех, кто погиб, и обратить внимание на живущих. Подписчики упрекнули ее, заявив, что День Победы — это не день траура, а праздник радости, именно так его воспринимали наши деды и прадеды. Примадонна не стала разъяснять смысл своих слов публике.
Пугачева уже сталкивалась с критикой со стороны подписчиков после публикации видео с празднования своего 76-летия. Тогда пользователи негативно отреагировали на ее внешний вид и манеру общения.