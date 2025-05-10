«Все перевернула»: поклонники набросились на Пугачеву из-за слов о Дне Победы

«И тут все перевернула», — написал один из поклонников Пугачевой под ее публикацией. В своем поздравительном сообщении артистка призвала вспомнить тех, кто погиб, и обратить внимание на живущих. Подписчики упрекнули ее, заявив, что День Победы — это не день траура, а праздник радости, именно так его воспринимали наши деды и прадеды. Примадонна не стала разъяснять смысл своих слов публике.