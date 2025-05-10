Почему кошки живут дольше собак

Авторы отмечают, что долгоживущие животные — например, киты и дельфины — обладают не только большим мозгом, но и расширенными семействами иммунных генов. Впрочем, даже виды с небольшим мозгом, как, например, голые землекопы или летучие мыши, тоже живут долго, если у них усилен иммунитет.