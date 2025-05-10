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Почему кошки живут дольше собак

Млекопитающие с более устойчивым иммунитетом живут дольше своих сородичей — к такому выводу пришли ученые из Университета Бата, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации журнала Scientific Reports (SR), исследователи проанализировали геномы 46 видов млекопитающих и выяснили: максимальная потенциальная продолжительность жизни (то есть максимальный зарегистрированный возраст особи) тесно связана с числом генов, отвечающих за иммунную защиту. Такие гены помогают организму справляться с инфекциями, удалять поврежденные клетки и предотвращать развитие опухолей.

Авторы отмечают, что долгоживущие животные — например, киты и дельфины — обладают не только большим мозгом, но и расширенными семействами иммунных генов. Впрочем, даже виды с небольшим мозгом, как, например, голые землекопы или летучие мыши, тоже живут долго, если у них усилен иммунитет.

Таким образом, не только отдельные мутации, но и масштабные изменения в геноме — такие как дублирование целых семейств генов — играют ключевую роль в эволюции долголетия.

Ранее уже было известно, что размер мозга связан с продолжительностью жизни. Мы же показали, что иммунная система — не менее важный фактор. Эти два механизма эволюционировали вместе, обеспечивая выживание и долголетие.

отметил автор работы доктор Бенджамин Падилья-Моралес

Теперь исследователи планируют изучить гены, связанные с онкологическими заболеваниями, чтобы понять, как именно они влияют на продолжительность жизни у разных видов.