МВД предупредило россиян о мошеннической схеме через приложения от имени поликлиник

Мошенники начали использовать поддельные приложения удаленного доступа, чтобы похищать персональные данные и деньги с банковских счетов россиян. Об этом рассказали в МВД РФ.
По информации управления по борьбе с киберпреступностью, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Как пояснили в ведомстве, аферисты убеждают пользователей скачать приложение, выдавая его за официальное.
Например, лжеработники медучреждений утверждают, что оно необходимо для записи на прием. Через такие программы киберпреступники получают доступ к устройству жертвы и могут похитить средства с банковских счетов. В МВД подчеркнули, что сотрудники силовых структур, административных учреждений или медицинских организаций не отправляют СМС и электронные письма с просьбами установить приложения.
В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, передает ТАСС.
Одним из самых популярных предлогов для взлома аккаунта на «Госуслугах» является сообщение от имени маркетплейсов. Мошенники сообщают о доставке или посылке и просят подтвердить личность, чтобы передать товары курьеру.