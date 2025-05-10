МВД предупредило россиян о мошеннической схеме через приложения от имени поликлиник

Например, лжеработники медучреждений утверждают, что оно необходимо для записи на прием. Через такие программы киберпреступники получают доступ к устройству жертвы и могут похитить средства с банковских счетов. В МВД подчеркнули, что сотрудники силовых структур, административных учреждений или медицинских организаций не отправляют СМС и электронные письма с просьбами установить приложения.