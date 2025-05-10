Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило россиян о мошеннической схеме через приложения от имени поликлиник

Мошенники начали использовать поддельные приложения удаленного доступа, чтобы похищать персональные данные и деньги с банковских счетов россиян. Об этом рассказали в МВД РФ.

Мошенники начали использовать поддельные приложения удаленного доступа, чтобы похищать персональные данные и деньги с банковских счетов россиян. Об этом рассказали в МВД РФ.

По информации управления по борьбе с киберпреступностью, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Как пояснили в ведомстве, аферисты убеждают пользователей скачать приложение, выдавая его за официальное.

Например, лжеработники медучреждений утверждают, что оно необходимо для записи на прием. Через такие программы киберпреступники получают доступ к устройству жертвы и могут похитить средства с банковских счетов. В МВД подчеркнули, что сотрудники силовых структур, административных учреждений или медицинских организаций не отправляют СМС и электронные письма с просьбами установить приложения.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, передает ТАСС.

Одним из самых популярных предлогов для взлома аккаунта на «Госуслугах» является сообщение от имени маркетплейсов. Мошенники сообщают о доставке или посылке и просят подтвердить личность, чтобы передать товары курьеру.