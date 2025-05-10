41 юный омич скончался от последствий онкологии

С начала 2024 года у 21 ребенка был диагностирован рак, трое из них, к сожалению, скончались. В Минздраве отмечают, что в большинстве случаев болезнь удается выявить на ранних стадиях, однако встречаются и поздние обращения, когда диагностируется третья стадия рака. Наиболее распространенными формами рака у детей в Омской области являются рак крови, рак лимфатической системы, опухоли головного мозга и рак костей.