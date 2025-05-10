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41 юный омич скончался от последствий онкологии

Наиболее распространенными формами рака у детей в Омской области являются рак крови.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным, с 2020 по 2024 год от рака скончался 41 несовершеннолетний житель региона. За этот же период онкологические заболевания были диагностированы у 284 детей и подростков. Статистику приводит портал NGS55.

Пик заболеваемости пришелся на 2023 год, когда было выявлено 65 новых случаев рака. Наименьшее количество новых случаев зафиксировано в 2022 году — 48. Самый высокий показатель смертности от онкологии среди детей наблюдался в 2020 году, когда скончались 10 человек. В 2023 году этот показатель составил 6 смертей.

С начала 2024 года у 21 ребенка был диагностирован рак, трое из них, к сожалению, скончались. В Минздраве отмечают, что в большинстве случаев болезнь удается выявить на ранних стадиях, однако встречаются и поздние обращения, когда диагностируется третья стадия рака. Наиболее распространенными формами рака у детей в Омской области являются рак крови, рак лимфатической системы, опухоли головного мозга и рак костей.