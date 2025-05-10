«Кольца Венеры»: как спасти шею от преждевременного старения

во-первых, это генетика. Если у ваших родителей или других близких родственников были выраженные морщины на шее, то вероятность их появления у вас значительно возрастает;во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов естественные возрастные изменения. С возрастом снижается выработка коллагена и эластина. Кожа становится сухой, теряет упругость, поэтому на ней начинают появляться морщины;в-третьих, неправильный уход за этой зоной, недостаток увлажнения и питания, а также отсутствие защиты от солнца тоже ускоряют процесс появления «колец Венеры»;также неправильная осанка играет немаловажную роль. Постоянная сутулость и привычка наклонять голову вниз при работе за компьютером или использовании смартфона приводят к перенапряжению мышц шеи и образованию складок;неправильное положение во сне (например, сон на высокой подушке) также может способствовать образованию морщин на шее. Активная мимика шеи — тоже фактор риска (постоянные наклоны и повороты головы приводят к образованию складок и морщин);быстрая потеря веса, так же как и набор, может привести к провисанию кожи на шее и образованию складок.