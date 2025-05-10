Диетолог назвала опасные сочетания продуктов

Наибольшие трудности с совместимостью в организме вызывают традиционные салаты вроде оливье и мимозы, поскольку в них одновременно используются мясо, колбаса, яйца, сыр и орехи. Животные белки плохо сочетаются между собой, отметила диетолог. Она советует заменить мясо в салатах на птицу или морепродукты, а майонез — на сметану.