Топ-5 главных новостей на утро субботы, 10 мая 2025 года:
1. Центр Кишинева перекроют и на выходные: На этот раз в столице пройдет марафон юристов.
2. День Победы — десятки тысяч людей, День Европы — пару сотен: И стоило власти ПАС забирать под свой праздник центральную площадь Кишинева?!
3. В Молдове опять заморозки до минус 2: Не видать нам местных ягод и фруктов — синоптики ввели желтый код.
4. В Молдове много семей, помнящих о депортации: Но такого подлого использования этой темы властями не было никогда.
5. Продавцы Центрального рынка отказываются брать у оптовиков черешню: «Мы не сумасшедшие, чтобы продавать ее по 450 леев за кило — ее же никто не купит!».
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Чем власть в Молдове отличается от тех, кто проводил депортации: Министр просвещения из здания Совмина МССР заставляет детей смотреть один-единственный фильм и запрещает педагогам отмечать День Победы.
Сегодня не сажают силой в вагоны-теплушки — люди «добровольно» садятся в самолеты и машины, чтобы самодепортироваться из Молдовы (далее…).
Тихий бойкот требования минобраза Молдовы об обязательном просмотре фильма о депортациях во всех учебных заведениях Молдовы: «У нас wi-fi, если мы одновременно вживую начнем показывать, может зависнуть, а это уже не наши, но технические проблемы!».
8 мая, во всех учебных заведениях Молдовы состоится показ фильма «Сибирь на костях» о депортациях, просмотр которого обязателен для учащихся 5−12 классов (далее…).
Мясо только по праздникам: Свинина в Молдове опять существенно подорожает — теперь из-за сезонного потепления.
Другой аргумент — повышение оптовых цен на свинину в Евросоюзе (далее…).