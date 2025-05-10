NYT: папа римский Лев XIV в детстве любил играть в священника

Новоизбранный папа римский Лев XIV в детстве любил играть в священника, рассказал брат понтифика Луи Превост.
По его словам, будущий Папа, будучи ребенком, выросшим в Чикаго, не притворялся ковбоем или грабителем банков, пишет New York Times.
Брат добавил, что семья часто шутила, что Роберт (мирское имя папы) когда-нибудь станет понтификом. Отмечается, что будущий Папа Римский среди трех братьев (Луи, Роберта, и Джона) и в детстве всегда выступал в роли примирителя.
Напомним, конклав в Ватикане избрал 267-м Папой Римским в четверг уроженца США, кардинала Роберта Френсиса Превоста, который в итоге взял имя Лев XIV. На 18 мая запланирована церемония его интронизации.
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