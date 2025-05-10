NYT: папа римский Лев XIV в детстве любил играть в священника

Брат добавил, что семья часто шутила, что Роберт (мирское имя папы) когда-нибудь станет понтификом. Отмечается, что будущий Папа Римский среди трех братьев (Луи, Роберта, и Джона) и в детстве всегда выступал в роли примирителя.