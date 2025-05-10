Известная свидетельница холокоста Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет

Фридлендер, родившаяся в 1921 году в Берлине, пережила холокост, в то время как ее семья погибла во время Второй мировой войны. После войны она эмигрировала в США, где получила мировую известность благодаря автобиографии и созданному ею благотворительному фонду. В Германию Фридлендер вернулась в 88 лет.