Известная свидетельница холокоста Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет

Одна из самых известных свидетелей холокоста, Марго Фридлендер, скончалась в День Победы в возрасте 103 лет. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.
Фонд, носящий ее имя, подтвердил эту информацию.
— В эту пятницу Фридлендер должны были вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Однако по ее просьбе прием был отменен и перенесен, — говорится в статье.
Фридлендер, родившаяся в 1921 году в Берлине, пережила холокост, в то время как ее семья погибла во время Второй мировой войны. После войны она эмигрировала в США, где получила мировую известность благодаря автобиографии и созданному ею благотворительному фонду. В Германию Фридлендер вернулась в 88 лет.