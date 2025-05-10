Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известная свидетельница холокоста Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет

Одна из самых известных свидетелей холокоста, Марго Фридлендер, скончалась в День Победы в возрасте 103 лет. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

Одна из самых известных свидетелей холокоста, Марго Фридлендер, скончалась в День Победы в возрасте 103 лет. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

Фонд, носящий ее имя, подтвердил эту информацию.

— В эту пятницу Фридлендер должны были вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Однако по ее просьбе прием был отменен и перенесен, — говорится в статье.

Фридлендер, родившаяся в 1921 году в Берлине, пережила холокост, в то время как ее семья погибла во время Второй мировой войны. После войны она эмигрировала в США, где получила мировую известность благодаря автобиографии и созданному ею благотворительному фонду. В Германию Фридлендер вернулась в 88 лет.