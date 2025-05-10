Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии: что известно

Обострение индо-пакистанского конфликта случилось 22 апреля. Причиной послужил теракта в Пахалгаме, расположенном в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. В результате атаки террористов погибли 26 человек, еще 46 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя организация «Фронт сопротивления», относящаяся к террористической группировке «Лашкар-и-Тайба»*. Боевики, как утверждает Минобороны Индии, базируются на территории Пакистана.