Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии: что известно

Армия Пакистана начала масштабную военную операцию против Индии под кодовым названием «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»). Об этом информирует телеканал Geo. Правительство Пакистана позднее подтвердило в соцсети X начало операции.
«Пакистан ответил на индийскую агрессию достойно и до сих пор успешно атаковал ключевые индийские военные объекты в рамках операции “Баньян уль-Марсус”», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Пакистана. Там пояснили, что операция проводится в ответ на действия Индии.
В рамках операции пакистанская армия намерена атаковать несколько ключевых объектов на территории Индии. Как сообщил телеканал Geo News, в результате ударов по индийским объектам было уничтожено хранилище ракет BrahMos.
Накануне пакистанские власти высказались в пользу урегулирования конфликта с Индией посредством дипломатических переговоров. Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства страны, Исламабад был не намерен отвечать на действия Дели, рассчитывая на поддержку и участие союзников.
Обострение индо-пакистанского конфликта случилось 22 апреля. Причиной послужил теракта в Пахалгаме, расположенном в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. В результате атаки террористов погибли 26 человек, еще 46 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя организация «Фронт сопротивления», относящаяся к террористической группировке «Лашкар-и-Тайба»*. Боевики, как утверждает Минобороны Индии, базируются на территории Пакистана.
7 мая 2025 года Индия начала военную операцию «Синдур», атаковав девять объектов в Пакистане. В результате в Пакистане погибло более 30 человек. Индия заявила о 17 жертвах среди своих военных из-за обстрелов с пакистанской стороны.
Пакистанские власти также ввели 48-часовой запрет на использование воздушного пространства, что привело к отмене множества авиарейсов. Одновременно Исламабад приостановил все двусторонние соглашения с Дели и закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний.
Ранее KP.RU сообщил, что обострение конфликта между государствами осложняется тем, что обе страны владеют ядерным оружием. Аналитики издания рассказали, к чему может привести этот конфликт и стоит ли бояться ядерной войны.
* — Решением Верховного суда организация признана террористической и запрещена на территории РФ.