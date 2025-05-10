Увеличился приток воды в Камское водохранилище

На сегодняшний день приток воды в Камское водохранилище достиг 10,8 тысяч куб. м/с. Этот показатель превышает среднегодовой максимум, но пока ниже уровня 2022 и 2020 годов. Тогда приток воды составлял 13,1 тыс. куб. м/с. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.
Синоптики отмечают, что с учетом дождей, которые ожидаются в ближайшие дни в Прикамье, значительный приток воды сохранится в течение всей второй декады мая. Соответственно, увеличится и сброс воды в нижний бьеф к середине декады месяца.
Согласно прогнозам, в субботу, 10 мая, на территории Пермского края будет в основном солнечно и без осадков. Днем на большей части региона столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов. Лишь на севере и востоке края будет прохладнее, до +10. Следующая порция дождей ожидается днем в воскресенье, 11 мая.