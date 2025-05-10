Увеличился приток воды в Камское водохранилище

Согласно прогнозам, в субботу, 10 мая, на территории Пермского края будет в основном солнечно и без осадков. Днем на большей части региона столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов. Лишь на севере и востоке края будет прохладнее, до +10. Следующая порция дождей ожидается днем в воскресенье, 11 мая.