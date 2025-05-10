Глава СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию с избитым подростком-инвалидом

К председателю Следкома России обратилась жительница Ростова. Она сообщила, что в мая на ее 15-летнего сына-инвалида напали приезжие парни. Они начали приставать к подростку на улице: оскорбляли, унижали, а потом избили. Причем, без всяких на то причин. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь из-за травмы головы.