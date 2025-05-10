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Архив британского писателя Оруэлла спасли от распродажи

Коллекцию выкупил университетский колледж Лондона.

Источник: Аргументы и факты

Университетский колледж Лондона купил у букинистов архив британского писателя Джорджа Оруэлла за 154 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Guardian.

В архив входит почти 160 документов, в том числе письма, черновики работ, редакторские замечания и т.д.

Коллекция принадлежала издателю Оруэлла Виктору Голланцу, который основал одно из ведущих издательств XX века. Владельцем компании стала Orion Group, которая захотела продать архив из-за закрытия склада. Такое решение посчитали актом культурного вандализма.

Биограф Оруэлла Дж. Тейлор назвал выкупленную коллекцию фантастической сокровищницей с точки зрения Оруэлла и истории издательского дела.

«Литературные рукописи имеют ужасную привычку исчезать в хранилищах частных коллекционеров, и их больше никто не увидит, поэтому замечательно, что теперь они могут стать доступными для всех», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли украденные во Франции старинные монеты стоимостью ₽55 млн.