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«Белпочта» сказала белорусам о новой схеме мошенников с сообщениями на телефон

«Белпочта» предупредила белорусов о новой мошеннической схеме с сообщениями на телефон.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» сказала белорусам о новой схеме мошенников с сообщениями на телефон. Подробности пишет БелТА.

В сообщении говорится, что аферисты присылают на телефоны белорусов сообщения, где содержится ссылка на ресурс в интернете. При переходе по ссылке клиент попадает на фишинговый сайт, где нужно ввести адрес, а также оплатить повторную отправку посылки.

В организации подчеркивают, что «Белпочта» присылает белорусам только сообщения, связанные с поступлением почтовых отправлений. И указанные сообщения носят только информационный характер. Подчеркивается, что рассылка сообщений, в который указано о необходимости оплаты почтовых услуг по ссылке, требующее ввод данных банковских карт, не производится от лица организации.