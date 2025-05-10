«Белпочта» сказала белорусам о новой схеме мошенников с сообщениями на телефон

В сообщении говорится, что аферисты присылают на телефоны белорусов сообщения, где содержится ссылка на ресурс в интернете. При переходе по ссылке клиент попадает на фишинговый сайт, где нужно ввести адрес, а также оплатить повторную отправку посылки.