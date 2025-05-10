Покушение на президента Буша-младшего в Тбилиси произошло 20 лет назад

РГД-5 по устройству похожа на многие другие противопехотные гранаты. Перед броском из нее необходимо выдернуть чеку, удерживая при этом спусковой рычаг пальцами. Однако хороший инструктор должен предупредить, что рычаг ни в коем случае нельзя медленно отпускать. Он заходит внутрь запала гранаты, будучи соединенным с подпружиненным ударником, и пока рычаг прижат к корпусу гранаты, то не дает пружине распрямиться. Как только при броске боец убирает с рычага пальцы, пружина отбрасывает его от гранаты и направляет ударник к капсюлю. Взрыв капсюля-воспламенителя поджигает замедлитель, а когда через три-четыре секунды он догорает до конца, граната взрывается.