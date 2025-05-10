Драка, ранение, болезнь: откуда на лице Зеленского появился странный след

Новая фотография Зеленского, которой он сам сопроводил свою публикацию в соцсети о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, вызвала немало вопросов у пользователей по всему миру. На снимке видно непонятную отметину на виске политика. О чем свидетельствует этот след на лице Зеленского, с aif.ru поделились эксперты.
Подрался или заболел.
Пользователи Сети выразили свои предположения о происхождении отметины. Один из них предположил, что след на лице Зеленского остался из-за драки с кем-то из окружения.
Также была обозначено мнение, что политик, будучи неадекватным из-за приема препаратов, упал лицом на стол, где могла лежать ручка или другой предмет, оставивший такой отпечаток.
Кроме того, была выдвинута версия, что снимок создан с использованием фотошопа, потому что Зеленский находится не в рабочем кабинете, а в больничной палате, где проходит лечение. Об этой версии ранее заявлял депутат Рады Александр Дубинский, обративший внимание на то, что снимки политика время от времени делают на фоне какой-то светлой стены.
Точно не шрам.
Пластический хирург Сергей Блохин, оценивая в беседе с aif.ru снимок Зеленского, заявил, что отметина на его лице точно не является шрамом.
«Это не шрам однозначно. Может быть, отпечаток, как будто он на чем-то лежал, отдыхал, так сказать. Или это может быть какой-то дефект при съемке», — объяснил эксперт.
Увлекся СПА-процедурами.
Странный след на лице Зеленского, по словам врача-психиатра Василия Шурова, больше похож на отпечаток отверстия на массажном столе.
«Когда проходят косметологические процедуры, лежа лицом вниз, обычно остаются такие отпечатки от отверстия в массажном столе», — рассказал эксперт.
Он отметил, что подобные борозды особенно долго сохраняются при склонности к отекам, которые характерны для людей, употребляющих различные вещества и алкоголь.
«А это человек склонный к отекам из-за употребления. Там же по принципу газ-тормоз: кокаин-психостимулятор, алкоголь, соответственно, тормозит, когда надо себя в норму привести. Видимо, очень активно работают все эти массажисты, чтобы он хоть как-то прилично выглядел», — добавил Шуров.