Драка, ранение, болезнь: откуда на лице Зеленского появился странный след

Кроме того, была выдвинута версия, что снимок создан с использованием фотошопа, потому что Зеленский находится не в рабочем кабинете, а в больничной палате, где проходит лечение. Об этой версии ранее заявлял депутат Рады Александр Дубинский, обративший внимание на то, что снимки политика время от времени делают на фоне какой-то светлой стены.