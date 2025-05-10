Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Беларуси

Ночью на большей части территории страны ожидается понижение температуры до минус 3 градусов. В отдельных районах столбик термометра покажет от 1 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8−14 градусов.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем возможны грозы.
Ночью ветер будет слабым и неустойчивым, днем — северный умеренный, при грозах ожидаются порывы.
В Гродно ожидается переменная облачность, температура воздуха составит от +9 до +11 градусов. Ветер умеренный, 3−8 м/с. В Бресте также прогнозируется переменная облачность и температура от +8 до +10 градусов, ветер 3−8 м/с.
Схожие погодные условия ожидаются днем в белорусской столице: переменная облачность, температура от +9 до +11 градусов и ветер 4−9 м/с. Витебск встретит жителей теплом от +11 до +13 градусов при умеренном ветре 4−9 м/с.
В Могилеве ожидается от +10 до +12 градусов и ветер 4−9 м/с. В Гомеле синоптики прогнозируют температуру от +9 до +11 градусов и ветер 4−9 м/с.