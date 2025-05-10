4 дня нет никаких вестей: в Уфе пропала 34-летняя женщина

В Уфе четвертый день ищут пропавшую 34-летнюю Замиру Минигалиеву (Саметову). О её местонахождении ничего неизвестно с 6 мая. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт» в Башкирии. Он нуждается в помощи добровольцев.