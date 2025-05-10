4 дня нет никаких вестей: в Уфе пропала 34-летняя женщина

В Уфе четвертый день ищут пропавшую 34-летнюю Замиру Минигалиеву (Саметову). О её местонахождении ничего неизвестно с 6 мая. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт» в Башкирии. Он нуждается в помощи добровольцев.
Приметы пропавшей: рост — 167 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, светло-карие глаза.
Была одета в черную куртку с капюшоном, темно-серые джинсы и кроссовки молочного цвета.
Всех, кто видел Замиру или знает, где она находится, просят обратиться по телефону 8 (800)700−54−52 («ЛизаАлерт») или 112.
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