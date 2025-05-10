Церемонию развода караулов 10 мая в Кремле отменили: что известно

Церемония развода караулов на Соборной площади Кремля не состоится 10 мая. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны России.
«10 мая 2025 года не будет проведено традиционное мероприятие — развод пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля», — проинформировали в релизе.
Напомним, 19 апреля на Соборной площади Московского Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Это событие было приурочено к празднованию 80-летия Победы.
В этом году в церемонии развода караулов появилась новая фигура — «Пятиконечная звезда». Она стала символом уважения к подвигу наших предков и их вкладу в победу над фашизмом.
В торжественном мероприятии приняли участие 44 солдата пешего караула и 12 всадников на лошадях трёх пород: русской верховой, тракененской и ганноверской. В рамках церемонии были продемонстрированы элементы российских воинских ритуалов, включая строевые приёмы с оружием и «конную карусель» под музыкальное сопровождение оркестра.
С 2004 года в столице проводится церемония развода караулов Президентского полка. В 2024 году состоялся уже двадцатый по счёту сезон. История возникновения этой традиции и множество красивых фотографий можно найти на KP.RU.
Напомним, 9 мая в столице России состоялось грандиозное празднование 80-летия Великой Победы. Это событие ознаменовалось парадом в Москве, который стал символом героизма, единства и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
На трибунах Красной площади собрались почетные гости: президент России, лидеры дружественных государств и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. Их присутствие стало главным символом преемственности поколений. Снимки с трибун запечатлели искренние эмоции, рукопожатия и теплые взгляды, которыми обменивались гости.
Известно, что российский лидер Владимир Путин направил ветеранам войны поздравительные открытки. В них он подчеркнул, что Победа 1945 года имеет огромное историческое значение, символизируя национальную гордость, торжество мира и справедливости.