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Ушел из жизни казахский поэт Темирхан Медетбек

Известный казахский поэт, лауреат Государственной премии Темирхан Медетбек скончался на 81-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Источник: facebook/Қасым Аманжол

В Министерстве культуры и информации РК выразили глубокие соболезнования семье и близким выдающегося поэта и кавалера орденов «Курмет» и «Парасат».

Темирхан Медетбек стал ярким поэтом-песенником о национальной идентичности и исторической памяти. Его поэзия возвышала дух патриотизма и героизма, а его амбициозные мысли о чести, стране и земле глубоко укоренились в сознании поколений. Он внес неоценимый вклад в развитие литературы в годы независимости, высказывал смелые мысли и острые суждения в области критики и публицистики, сумел подняться до вершин ораторского искусства.

говорится в официальном сообщении

О печальном известии также сообщил журналист Касым Аманжоль на своей странице в Facebook.

Темирхан ага Медетбек был настоящим поэтом, настоящим гражданином. Это был человек сдержанный, с теплым сердцем, сильным духом и волей. Выражаю соболезнования его родным, близким, коллегам и читателям!

отмечается в публикации

Темирхан Медетбек оставил значительное литературное наследие. Среди его поэтических сборников — «Листья моей души», «Перед дорогой», «Далекие расстояния», «Почет», «Волны в небе», «Голос», «Голубиные перья», «Зной, иссушивший Аңка», «Есть признание, которое хочу сказать тебе».

Его стихи были переведены на кыргызский, узбекский, украинский, русский, китайский, татарский и другие языки.