Ушел из жизни казахский поэт Темирхан Медетбек

В Министерстве культуры и информации РК выразили глубокие соболезнования семье и близким выдающегося поэта и кавалера орденов «Курмет» и «Парасат».
Темирхан Медетбек стал ярким поэтом-песенником о национальной идентичности и исторической памяти. Его поэзия возвышала дух патриотизма и героизма, а его амбициозные мысли о чести, стране и земле глубоко укоренились в сознании поколений. Он внес неоценимый вклад в развитие литературы в годы независимости, высказывал смелые мысли и острые суждения в области критики и публицистики, сумел подняться до вершин ораторского искусства.
О печальном известии также сообщил журналист Касым Аманжоль на своей странице в Facebook.
Темирхан ага Медетбек был настоящим поэтом, настоящим гражданином. Это был человек сдержанный, с теплым сердцем, сильным духом и волей. Выражаю соболезнования его родным, близким, коллегам и читателям!
Темирхан Медетбек оставил значительное литературное наследие. Среди его поэтических сборников — «Листья моей души», «Перед дорогой», «Далекие расстояния», «Почет», «Волны в небе», «Голос», «Голубиные перья», «Зной, иссушивший Аңка», «Есть признание, которое хочу сказать тебе».
Его стихи были переведены на кыргызский, узбекский, украинский, русский, китайский, татарский и другие языки.