На празднование 9 Мая в Омске вышли 252 тысячи горожан

К примеру, в Советском парке можно было помериться силой с настоящими силачами Омска, а также написать письмо солдату. Все письма омичей будут переданы омичам в зону боевых действий. Также омичи активно участвовали в шествиях, митингах, церемониях возложения цветов к мемориалам, а также принимали участие в других мероприятиях, которые проходили в Омске.