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На празднование 9 Мая в Омске вышли 252 тысячи горожан

Это число стало рекордным за последние несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

Омичи активно встретили 80-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали в администрации Омска, на улицы города вышли 252 тысяч человек. При этом никаких происшествий во время массовых мероприятий не было зарегистрировано. Торжества развернулись во всех районах города.

К примеру, в Советском парке можно было помериться силой с настоящими силачами Омска, а также написать письмо солдату. Все письма омичей будут переданы омичам в зону боевых действий. Также омичи активно участвовали в шествиях, митингах, церемониях возложения цветов к мемориалам, а также принимали участие в других мероприятиях, которые проходили в Омске.

Мэр Омска, Сергей Шелест, выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за порядок и охрану территории во время массовых гуляний.

«Благодарю руководство и личный состав омской полиции за работу по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий», — отметил Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» рассказывала, как прошел в Омске «Бессмертный полк».