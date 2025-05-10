На празднование 9 Мая в Омске вышли 252 тысячи горожан

Омичи активно встретили 80-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали в администрации Омска, на улицы города вышли 252 тысяч человек. При этом никаких происшествий во время массовых мероприятий не было зарегистрировано. Торжества развернулись во всех районах города.
К примеру, в Советском парке можно было помериться силой с настоящими силачами Омска, а также написать письмо солдату. Все письма омичей будут переданы омичам в зону боевых действий. Также омичи активно участвовали в шествиях, митингах, церемониях возложения цветов к мемориалам, а также принимали участие в других мероприятиях, которые проходили в Омске.
Мэр Омска, Сергей Шелест, выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за порядок и охрану территории во время массовых гуляний.
«Благодарю руководство и личный состав омской полиции за работу по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий», — отметил Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» рассказывала, как прошел в Омске «Бессмертный полк».